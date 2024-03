Alla fine tutto è andato per il meglio ma quanta paura ieri pomeriggio a San Leucio del Sannio. Un delinquente, col volto travisato da passamontagna e armato di pistola, ha fatto irruzione nella sala slot con l’intento di portare via il bottino. Ne è nata una colluttazione con il proprietario, un 23enne del posto, una colluttazione con reciproche percosse. Incredulo per la reazione ma anche timoroso per quanto sarebbe poi potuto accadere, il malvivente si è dato alle gambe abbandonando anche l’arma, risultata poi una pistola scenica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia