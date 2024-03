“Con le prossime risorse a disposizione per opere pubbliche di interesse strategico e con finalità turistico-culturali, occorrerà prendere in considerazione anche la possibilità di un intervento migliorativo sul quadrante piazza IV Novembre-piazza Castello-Rocca dei Rettori fino all’intersezione con via del Sole”.

Il suggerimento viene da un esponente della maggioranza, Giovanni Zanone, che a Palazzo Mosti è considerato come l’ ”ombra” del sindaco, visto che in quasi tutte le manifestazioni appare, silente, accanto a Mastella. Sicuramente, è uno dei consiglieri più fidati, avendo dimostrato lealtà e attaccamento al dovere di consigliere sia nella prima che in questa seconda consiliatura, tenendosi sempre fuori da quella sorta di mercato che, immancabilmente, contrassegnava la vigilia del voto sui bilanci o su debiti fuori bilancio.

