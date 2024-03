Meteo: in Lombardia Pasqua con instabilità e precipitazioni, da martedì migliora

Milano, 28 mar. (Adnkronos) – Una vasta struttura depressionaria atlantica interessa gran parte dell’Europa, convogliando sulla Penisola italiana un flusso in quota di correnti dai quadranti meridionali.

Il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica per i prossimi giorni condizioni di instabilità, con precipitazioni che a più riprese interesseranno la regione, risultando in particolare tra la tarda mattina di sabato 30 marzo e la mattina di lunedì 1 aprile diffuse e insistenti sui settori alpini e prealpini.

Le precipitazioni assumeranno anche carattere di rovescio e temporale, con limite neve tra oggi attorno a 1100 metri circa, quindi in risalita oltre 1500 metri. La ventilazione, dai quadranti orientali e meridionali, risulterà debole o moderata in pianura, moderata o forte in montagna. Da martedì probabile tendenza ad un miglioramento.