McDonald’s, Favaro: “700 ristoranti in Italia rappresentano un traguardo importante”

Roma, 28 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “700 ristoranti in Italia rappresentano un traguardo importante perché siamo oramai presenti in tutto il territorio nazionale. Ma quello che vogliamo celebrare oggi sono i 38 anni di presenza di McDonald’s nel Belpaese. Un risultato che è stato possibile grazie ad oltre 150 imprenditori che lavorano nelle nostre comunità”. Così l’amministratrice delegata di McDonald’s Italia, Giorgia Favaro, a margine dell’evento 7volte100 organizzato dalla multinazionale a Roma presso Spazio Vittoria per l’apertura del 700° ristorante in Italia.

“Il senso della giornata di oggi – spiega – che per noi è 7 volte un impegno al cento per cento, vuole ricordare le sette aree dove ci stiamo impegnando e che hanno un impatto concreto sulle comunità come, ad esempio, la valorizzazione delle filiere agroalimentari italiane; il fatto che diamo lavoro a tantissime donne; e che facciamo molta attenzione all’inclusione delle persone più fragili all’interno dei nostri ristoranti”.

“McDonald’s – sottolinea – da diversi anni ha intrapreso un percorso di valorizzazione delle filiere agroalimentari italiane. Negli ultimi tempi abbiamo ascoltato molto le comunità e i suggerimenti del ministero dell’Agricoltura. Lo scorso anno abbiamo dato spazio al pomodoro di pachino Igp nelle nostre insalate e quest’anno abbiamo deciso di aiutare una filiera in difficoltà che è quella della pera dell’Emilia-Romagna IgpP, Un prodotto che utilizzeremo come ingrediente di un nostro nuovo panino”.