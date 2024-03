McDonald’s, Batazza: “Per nuovo ristorante riqualificheremo un anfiteatro a Spinaceto”

Roma, 28 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “Essere il 700esimo McDonald’s in Italia è stata una notizia molto bella che ci ha reso orgogliosi. Festeggeremo questo importante traguardo presentando il progetto che ci vede partecipi nella riqualificazione di un anfiteatro qui a Spinaceto, in largo Cannella, che è una costruzione molto cara al IX Municipio. A noi fa molto piacere l’idea di mettere questo spazio di nuovo a disposizione della popolazione per ogni tipologia di evento. Questa sera inoltre ci sarà uno spettacolo musicale all’esterno del McDonald’s con il ballerino vincitore di Amici: Mattia Zenzola”. Lo ha dichiarato Romolo Batazza, licenziatario McDonald’s di Roma, in occasione dell’inaugurazione del nuovo ristorante a Spinaceto.