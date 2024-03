«Che De Luca abbia una visione della Campania limitata alla fascia costiera è cosa abbastanza nota e facilmente desumibile dal suo modus operandi politico istituzionale. Per cui non stupisce l’assenza del Sannio nell’agenda istituzionale di Palazzo Santa Lucia. Stupisce invece che tale totale disinteresse sfoci anche in ciò che dovrebbe essere mera cortesia: mi riferisco al video promozionale sulla ‘Campania Divina’», così Barone (Lega) a cui fa eco Forza Italia: «È evidente che, grazie all’operato di figure come Mastella, Abbate e Mortaruolo, il Sannio è stato escluso da ogni processo di crescita che coinvolge tutte le altre realtà regionali».

