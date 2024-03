La sua reazione rabbiosa in panchina nel finale di Benevento-Monopoli non è passata inosservata ed è stata percepita, e commentata, da tutto l’ambiente giallorosso. Nervi che raccontano un po’ il momento di Alexis Ferrante, reduce da sei gare consecutive in panchina senza poter dare il suo contributo alla missione del Benevento, definitivamente naufragata con il ko del “Vigorito”.

