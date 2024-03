Altroconsumo Connect, 11mila euro donati alla cooperativa Comin

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Attraverso la donazione di 5 euro per ogni sottoscrizione della polizza Long-Term Care, Altroconsumo Connect ha raccolto 11mila euro da donare alla cooperativa Comin, la cui missione è la tutela e il benessere dei minori e delle famiglie in gravi difficoltà attraverso l’accoglienza e la cura di bambini e bambine in comunità.

La cooperativa Comin si occupa da 50 anni di realizzare interventi a favore di bambini e famiglie in difficoltà, tra gli altri progetti gestisce 4 comunità educative per ragazzi da 6 a 21 anni e una comunità per i minori dagli 0 ai 6 anni. Comin conta oggi 249 soci lavoratori e 99 volontari, per un totale di 348 persone che contribuisco regolarmente alle attività della cooperativa. Oltre alle comunità, Comin gestisce ad oggi circa altri 60 servizi e progetti.

“Il tema della Non Autosufficienza per noi è centrale: si tratta di un fenomeno destinato ad impattare in modo sempre più severo sulla vita dei cittadini, mettendo a rischio la tenuta sociale del Paese. Per questo ci impegniamo in attività di sensibilizzazione e informazione, oltre che nel fornire soluzioni concrete di tipo assicurativo – commenta Minjun Hu di Altroconsumo Connect – In Italia il numero dei soggetti non autosufficienti è destinato ad aumentare nei prossimi anni. E questo a fronte di un sistema di Welfare statale che già oggi non dispone di risorse sufficienti per dare un supporto adeguato alle persone in difficoltà, scaricando di fatto sulle famiglie gli oneri dell’assistenza. Con questa iniziativa abbiamo voluto dunque offrire un sostegno concreto e ribadire il nostro impegno per il sociale, creando un ponte ideale fra presente e futuro: un futuro sereno per i soci sottoscrittori della polizza e un presente migliore per i bambini e i ragazzi accolti da Comin”.

“Grazie ad azioni di Responsabilità Sociale di Impresa come quella messa in atto da Altroconsumo le nostre comunità avranno la possibilità di offrire percorsi che colgano gli aspetti peculiari della crescita di ogni bambino e ragazzo. Per noi è davvero importante garantire che ognuno di loro sia messo nelle condizioni di poter seguire le proprie passioni e attitudini”, commenta Elza Daga, presidente Comin.