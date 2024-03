Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Spero con tutto me stesso che alle elezioni Usa di novembre vincano i repubblicani, vinca Trump. Noto sommessamente che con i repubblicani non ci sono state guerre. Serve perciò di ritrovare quello spirito di Trump, che fu anche di Berlusconi, che opera per la pace”. Lo ha detto Matteo Salvini, ospite di ‘Porta a Porta’, in onda stasera su Rai 1. “Trump ha fatto gli accordi di Abramo, Berlusconi ha riunito i grandi a Pratica di mare”.