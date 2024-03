Francesco Rubano di Forza Italia, Gianpiero Zinzi della Lega, Marco Cerreto di Fratelli d’Italia e Roberto Giachetti di Italia Viva: sono i presentatori, ritardatari, della seconda tranche di emendamenti proposta in merito al riconoscimento dei Teatri quali “monumenti nazionali”. E’ l’atto n. 33, relatore Amorese, pubblicato ieri in merito ai lavori di Montecitorio, quello che raggruppa gli emendamenti proposti dopo i 18 marzo, termine di chiusura per poterli proporre. In buona sostanza, dimostra che il Partito democratico aveva ragione, precisamente sia Floriana Fioretti che il deputato salernitano Piero De Luca, presentatore assieme ad altri parlamentari campani, della richiesta nei termini finalizzata ad aggiungere agli originari 46 Teatri, anche quelli campani, tra questi il Teatro “Vittorio Emmanuele” ed il Teatro Romano di Benevento.

