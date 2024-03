È stato presentato lunedi 25 marzo, presso la Sala consiliare di Palazzo San Francesco di Sant’Agata de’ Goti, il sistema di funzionamento dei Buoni Spesa elettronici – a valere sul fondo di solidarietà Comunale per l’anno 2023 – finalizzati all’acquisto di generi di prima necessità, generi alimentari, prodotti per l’igiene personale, prodotti per l’igiene della casa e farmaci, da parte di nuclei familiari in difficoltà economica.

