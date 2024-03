Russia: messaggio di condoglianze di Wang Yi, ‘dalla Cina forte condanna al terrorismo’

Pechino, 27 mar. (Adnkronos/Xinhua) – Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha lasciato un messaggio di condoglianze per l’attentato compiuto a Mosca sul libro predisposto online dall’ambasciata russa. A darne notizia è oggi la Xinhua, precisando che nel messaggio – lasciato ieri – Wang esprime le più profonde condoglianze per le vittime dell’attacco terroristico a Mosca, sottolinea come la Cina si opponga ad ogni forma di terrorismo, condanna con forza ogni attentato ed esprima forte sostegno agli sforzi del governo russo per salvaguardare la sicurezza e la stabilità nazionali.