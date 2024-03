Gesesa esulta. “Oggi è per me il giorno più bello da quando ho assunto il ruolo di Presidente nel gennaio 2021”. Così, il presidente del cda Domenico Russo. Nel mentre, l’amministratore delegato Salvatore Rubbo lo ringrazia per la quotidiana vicinanza e per la determinante collaborazione. La società cui da sempre è demandata la gestione del servizio idrico in città ed in altri centri della provincia, ha appena ricevuto la notifica del provvedimento del Tribunale di Benevento, che dissequestra i depuratori.

