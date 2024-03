Riforme: Rojc (Pd), ‘tutelare minoranze linguistiche in l.elettorale’

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “La legge elettorale per le Camere dovrà essere ispirata, oltre che al principio di rappresentatività, anche alla tutela delle minoranze linguistiche. E’ quanto stabilisce un emendamento a prima firma del senatore Durnwalder che ho sottoscritto e che è stato appena approvato all’unanimità nel corso dell’esame del ddl sul Premierato, nella Commissione Affari costituzionali. Con i colleghi del Pd componenti della Prima, Dario Parrini, Valeria Valente e Andrea Giorgis, abbiamo votato questa proposta emendativa fondamentale per garantire anche in futuro le prerogative delle minoranze linguistiche nella composizione del Parlamento”. Lo dice la senatrice del Pd Tatiana Rojc.