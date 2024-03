Il ko con il Monopoli ha ridotto i sorrisi e rovinato l’umore del Benevento, costretto a interrompere bruscamente la rincorsa alla vetta della classifica. La prima sconfitta della gestione Auteri, però, potrebbe avere non solo conseguenze sulla graduatoria, ma anche far vacillare i dogmi del tecnico siracusano, suggerendo allo stesso qualche modifica tattica da adottare in vista del rush finale del campionato e, ancor di più, dei play off.

