La strada crollata parzialmente è privata, ma la Regione Campania interverrà con un finanziamento. Trattasi di un percorso neppure censito che conduce a tre immobili, realizzato senza alcuna autorizzazione e senza rispettare le norme sulla distanza minima dai corsi d’acqua. Per la verità, il movimento franoso verificatosi in questi giorni in un tratto del fiume Serretelle non è neppure inedito essendo, la sponda, già crollata un anno fa.

