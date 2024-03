San Giorgio del Sannio – Mercato, via alle verifiche sulle autorizzazioni

Entro 30 giorni bisognerà avviare una verifica sulle autorizzazioni per il commercio.

Riguarda il mercato del martedì una delle ultime e più rilevanti delibere approvate dal commissario straordinario a San Giorgio del Sannio Salvatore Guerra.

La decisione prende le mosse da una nota vergata da un gruppo di lavoro nominato dalla Giunta Pepe nel 2017. Dal documento viene fuori una situazione di grande confusione: “Mancanza di un documento ufficiale che certifichi l’area mercatale, mancanza dell’organico dei posteggi che indichi il luogo, la dimensione e il numero dello spazio occupato, ubicazione non conforme, mancata regolamentazione per lo svolgimento del mercato settimanale, mancata regolamentazione per l’accesso al mercato degli spuntisti”.

