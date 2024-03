Russia: Calenda, ‘Salvini dica se ha disdetto accordo con partito di Putin’

Roma, 26 mar (Adnkronos) – – Salvini “ha in essere un accordo con ‘Russia unita’ di Putin che dice che bisogna scambiarsi informazione e linee politiche sui temi internazionali. Abbiamo chiesto una cosa semplice, di darci evidenza che l’accordo è stato disdetto. Se non lo fai c’e’ un problema”. Lo ha detto Carlo Calenda a Rainews24.

“La sua posizione continua a essere a parole di sostegno all’Ucraina ma di forte alleanza a Putin e questo non sarà sostenibile per governo”, ha aggiunto.