Meteo: in Lombardia giornate nuvolose con precipitazioni possibili fino a fine settimana

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – Una vasta struttura depressionaria atlantica interesserà per tutto il periodo l’Europa centro-occidentale, determinando condizioni di instabilità sulla Lombardia. Il bollettino meteo diffuso da Arpa regionale indica per domani precipitazioni diffuse, con quantitativi più intensi su Alpi e Prealpi, nevosi attorno a 1100 metri circa.

A seguire ancora giornata nuvolose, accompagnate da precipitazioni sparse, possibili fino alla fine della settimana. Le precipitazioni assumeranno in parte anche carattere di rovescio e temporale.

La ventilazione si manterrà dai quadranti orientali e meridionali: debole a tratti moderata in pianura, moderata o forte in montagna