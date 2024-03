Lombardia: Lucente, ‘ripartono gite in treno verso laghi e treni del mare verso Liguria’

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – “L’introduzione delle ‘Gite in treno’ rappresenta un’opportunità straordinaria per i cittadini lombardi e i turisti di godere di un turismo sostenibile, incoraggiando l’utilizzo del trasporto pubblico come mezzo privilegiato per esplorare le bellezze della nostra regione”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, commentando il programma di Trenord per la primavera e l’estate 2024, che prenderà il via con il weekend di Pasqua e Pasquetta.

Dal 30 marzo Trenord potenzia il servizio nei festivi sulle linee dirette verso i laghi e ripartono anche i ‘Treni del mare’, che torneranno a collegare Lombardia e Liguria ogni sabato e nei festivi.

“L’aumento delle corse verso i laghi nei weekend – ha concluso Lucente – e l’avvio dei ‘Treni del mare’ diretto alle spiagge liguri sono passi significativi verso una maggiore accessibilità e convenienza nel viaggiare con il treno. Queste iniziative non solo favoriranno lo sviluppo economico e turistico della Lombardia, ma contribuiranno anche alla riduzione dell’impatto ambientale, promuovendo un turismo responsabile e sostenibile”.