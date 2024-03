Lecco: 17enne Colico scomparso, continuano ricerche Edoardo Galli

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – Continuano le ricerche di Edoardo Galli, il ragazzo di 17 anni di Colico, del quale si sono perse le tracce da giovedì scorso, 21 marzo. Non si esclude alcuna pista, dalla fuga in Russia, Paese di origine della madre del ragazzo, che per questo ha il doppio passaporto, ad una prova di sopravvivenza tra le montagne. Secondo quanto riferito dai genitori alla trasmissione Chi l’ha visto?, infatti, il 17enne avrebbe portato via con sé un sacco a pelo.

Uomini e mezzi, coordinati dalla prefettura, sono al lavoro per cercare tracce anche attraverso le immagini delle telecamere delle stazioni ferroviarie, dove il ragazzo potrebbe essere passato, dopo aver preso un treno da Morbegno, diretto a Milano.

Intanto i genitori continuano a lanciare appelli per convincere il ragazzo a tornare a casa o per invitare chiunque abbia notizie a fornirle alle forze dell’ordine.