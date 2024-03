Inchiesta Perugia: Paita (Iv), ‘De Raho chiarisca o si astenga da lavori antimafia’

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Il dossieraggio è una cosa gravissima, profondamente inquietante. Persone sono state spiate, e quindi bisogna chiarire cosa è davvero avvenuto e che rapporto c’era tra certa stampa e queste operazioni di dossieraggio. Ricordo che Matteo Renzi è stato il primo a essere dossierato e il primo a denunciare. Andremo fino in fondo, abbiamo anche chiesto molte audizioni in commissione Antimafia, di cui faccio parte, perché queste modalità di utilizzo di informazioni private sono un attacco alle democrazia”. Lo ha detto a Igorà su Radio Uno la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

“Il deputato Cafiero De Raho, dopo l’audizione di ieri, dovrebbe chiarire davanti all’Antimafia oppure astenersi dal partecipare ai lavori della Commissione sul dossieraggio. Non può continuare a far finta di nulla”, ha aggiunto Paita.