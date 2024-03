È accusato di avere sottratto del denaro e delle carte di credito ad una persona. Con le carte che, poi, sarebbero state riutilizzate in modo indebito. È questa l’impalcatura accusatoria che grava in capo ad un trentenne di Montesarchio.

Si tratta di Romualdo Del Mauro, difeso dall’avvocato Mario Cecere. Il medesimo, in particolare, è finito in regime di arresti domiciliari così come ordinati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova.

