Music@Mens, al via il bando del concorso musicale per salute mentale

Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) – È stato indetto il bando “Music@Mens” per canzoni inedite sulle tematiche dell’inclusione sociale e del pregiudizio in salute mentale, nell’ambito della III Edizione del “Festival della Salute Mentale Ro.Mens per l’inclusione sociale contro il pregiudizio”, organizzato dal Dipartimento di salute mentale Asl Roma 2, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale, che si svolgerà dal 3 al 7 ottobre 2024.

Il concorso ha come obiettivi stimolare gli autori a creare prodotti musicali che ricordino le tematiche della salute mentale, attivando l’attenzione e la sensibilità di un pubblico vasto, soprattutto giovanile, promuovendo l’arte musicale come vettore di messaggi informativi ed educativi positivi. Possono partecipare tutti coloro che hanno un’età superiore ai 18 anni; è prevista una specifica sezione per gli studenti, anche minori, delle scuole medie superiori ubicate nei Municipi IV, V, VI, VII, VIII e IX nel territorio dell’Asl Roma 2. La premiazione si terrà la mattina di martedì 8 ottobre 2024 nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, e le canzoni selezionate potranno essere diffuse attraverso i mass media.

L’iscrizione è gratuita, con l’invio in formato audio Mp3 di brani, in lingua italiana e della durata massima di quattro minuti, entro il 31 agosto 2024 a musicamens@salutementale.net rispettando le regole del bando pubblicato su www.salutementale.net/musicamens