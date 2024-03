Gaza, 25 mar. (Adnkronos) – “Gli operatori umanitari hanno bisogno di risorse, accesso e sicurezza, adesso”. Lo ha scritto su X il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, aggiungendo che “gli operatori umanitari che lavorano a Gaza hanno condiviso con me l’ambiente estremamente difficile in cui operano. Alcuni di loro, con decenni di esperienza, hanno affermato di non aver mai incontrato una situazione così difficile”.