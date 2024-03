Una frenata fatale, lì dove il Benevento aveva messo in mostra la maggior parte dei suoi dubbi anche in questo 2024, dal punto di vista sia della prestazione che dei risultati. È una Strega che fatica ad essere convincente al “Vigorito” e che, con il ko contro il Monopoli, ha salutato definitivamente le sue speranze da primo posto. Un passo falso, il primo firmato con la gestione Auteri, che arriva tre mesi dopo l’ultima sconfitta incassata in campionato, ancora davanti al proprio pubblico.

