Basilicata: Fitto, ‘945 mln per 111 interventi, a breve percorso completato con tutte regioni/Rpt’

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Con l’accordo di oggi” in Basilicata “assegniamo complessivamente a questo territorio risorse del Fondo di sviluppo e coesione per 945 milioni di euro. Di questi, 83.4 milioni erano stati già assegnati come anticipo nel 2021. Una cifra estremamente importante, che servirà a finanziare complessivamente 111 progetti e linee di azione strategiche per il territorio regionale, attivando investimenti per un valore pari a 968,8 milioni di euro”. Lo spiega il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.

“Si tratta di importanti progetti d’investimento che rispondono alla più ampia strategia di sviluppo regionale che, coerentemente con la natura del Fondo Sviluppo e Coesione di strumento per investimenti strategici con una particolare vocazione infrastrutturale, saranno concentrati negli ambiti di maggiore rilevanza per lo sviluppo di questo territorio – prosegue il ministro -. E quindi nel potenziamento dei trasporti e della mobilità, nelle emergenze di carattere ambientale, nella riqualificazione dei contesti urbani, nella competitività del sistema produttivo, nonché in interventi di efficientamento nel settore idrico integrato”.

“Un ulteriore passo avanti che nelle prossime settimane ci vedrà completare il percorso intrapreso con la chiusura degli accordi di coesione con tutte le regioni d’Italia”, conclude Fitto.