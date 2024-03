Sciopero treni oggi 24 marzo, continua la protesta: rischio ritardi e cancellazioni

(Adnkronos) – Continua anche oggi, 24 marzo 2024, lo sciopero dei treni con rischio di ritardi e cancellazioni sia per i treni Regionali che per gli InterCity e le Frecce. La protesta su tutto il territorio, partita ieri, terminerà alle 21.00 di oggi. Lo sciopero nazionale riguarda il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, gli effetti potranno protrarsi oltre l’orario di termine degli scioperi.

I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie. Informazioni su collegamenti e servizi attraverso sono disponibili sull’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito Trenitalia, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Trenitalia garantisce dunque alcune corse nazionali: . Salvi anche i treni regionali nelle fasce orarie più battute dai pendolari, quelle tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio.