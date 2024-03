Fosse Ardeatine: Lorenzin, ‘richiamo a difendere libertà e democrazia’

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Oggi ricorre l’80/mo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, una delle pagine più tragiche della storia italiana, consumatosi nel dramma della Seconda Guerra Mondiale: 335 italiani furono presi, ammassati e fucilati a sangue freddo dalle SS tedesche. Gettati in una fossa, senza dignità. Un invito a non dimenticare mai i fatti tragici che ci hanno preceduto, per condannare ogni forma di odio, violenza e intolleranza che ciclicamente torna. Un richiamo alla nostra responsabilità di difendere i valori di libertà, giustizia e democrazia”. Così Beatrice Lorenzin, vicecapogruppo del Pd al Senato.