Troppa acqua dispersa in rete secondo le cifre refertate dall’Istituto nazionale di Statistica a Benevento.

Situazione condivisa con le altre città capoluogo campane tranne Napoli dove il dato dispersione idrica è nettamente inferiore alla media. Dati emersi nel report Istat, pubblicato in occasione della giornata mondiale dell’acqua. Nel capoluogo sannita il 55,9 per cento della risorsa idrica immessa viene disperso in rete. Dati peggiori a Salerno con il 61,4 per cento e a Caserta con il 61,8. Avellino si colloca in una situazione analoga a quella di Benevento con il 54,8% di risorsa idrica immessa in rete che viene dispersa.

