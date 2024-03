«Ringrazio il presidente Vincenzo De Luca poiché la Regione Campania con celere spirito di collaborazione istituzionale, ha dato piena disponibilità a partecipare all’iter che – attraverso una Fondazione con Ministero della Cultura, Regione, Comune e Provincia di Benevento – condurrà alla nascita del Museo Egizio di Benevento. La collaborazione tra istituzioni, in uno spirito di filiera intelligente e proficuo, produce il conseguimento di traguardi preziosi per il territorio, come sta accadendo in questo caso. Auspico che questo modello di reciprocità istituzionale, che in nome del bene pubblico antepone la cooperazione dialogante alle appartenenze, diventi sempre più diffuso», è quanto scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

