M5s: Conte, ‘in prossimi mesi raddoppieremo gruppi territoriali in Lombardia’

Milano, 23 mar.(Adnkronos) – “Oggi a Milano, all’assemblea regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia, ho toccato con mano il grande entusiasmo e la grande spinta della comunità politica del Movimento. Nei prossimi mesi raddoppieremo da 20 a 40 i nostri gruppi territoriali in Lombardia, in modo da piantare salde radici città per città e far crescere la partecipazione dal basso e offrire una prospettiva concreta a chi vuole impegnarsi a favore della propria comunità per la sanità, l’ambiente, la qualità della vita”. Lo scrive sui suoi canali social il leader del M5s Giuseppe Conte, che stamane è intervenuto a Milano all’assemblea del Movimento.

“Solo con la partecipazione si ferma la cattiva politica di Giorgia Meloni e soci -scrive Conte-. Quella che si gira dall’altra parte di fronte ai cittadini che vanno in difficoltà per gli stipendi troppo bassi, i rincari, i mutui alle stelle. Quella che ‘scatta’ sull’attenti solo se si tratta di tutelare banche e lobby o di difendere interessi e posti di potere degli “amichetti” di partito. Saremo sempre un muro per loro -conclude- saremo sempre una speranza per chi vuole cambiare tutto questo”.