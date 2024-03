Tempi duri per i parcheggiatori abusivi. Unanime la volontà espressa dai consiglieri della commissione Traffico di contrastare il fenomeno. Lo spunto lo ha fornito quanto accaduto in occasione della recente fiera di San Giuseppe, con cittadini costretti a pagare pedaggi degni di una sosta in località turistiche più celebrate, addirittura 5 euro. Questo, nell’area Terminal antistante lo stadio “Ciro Vigorito”.

