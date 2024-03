Kate Middleton ha il cancro, dalle voci all’annuncio choc: cosa sappiamo

(Adnkronos) – L’incubo del cancro si abbatte sulla Royal Family. Kate Middleton, principessa del Galles, ha rivelato che le è stato diagnosticato un tumore e che è nelle “fasi iniziali” di un trattamento con chemioterapia.

In un , la moglie del principe William ha detto che la diagnosi è arrivata dopo aver subito l’intervento chirurgico addominale a cui si è sottoposta a gennaio. Inizialmente si pensava che la sua condizione non fosse cancerosa, ma i test successivi “hanno scoperto che il cancro era presente”, ha detto.

Kate, 42 anni, era stata per lo più assente dagli impegni pubblici dopo l’intervento chirurgico di gennaio, provocando varie speculazioni sulle sue condizioni di salute. La diagnosi shock arriva dopo che anche a seguito di un intervento per un ingrossamento della prostata. Ecco cosa sappiamo.

Kate ha pubblicato un video venerdì pomeriggio per fornire un aggiornamento sulla sua salute, due mesi dopo essersi allontanata temporaneamente dalla vita pubblica in seguito all’operazione addominale. “A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all’epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa”, ha detto Kate. “L’intervento ha avuto successo. Tuttavia, i test effettuati dopo l’operazione hanno rilevato che era presente un cancro. Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali del trattamento”.

Ha detto che la sua diagnosi è stata un “enorme shock” e che “William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire questa situazione in privato per il bene della nostra giovane famiglia”.

Una fonte reale ha detto alla Cnn che Kate ha iniziato la chemioterapia alla fine di febbraio e che lei e William hanno aspettato fino ad ora per rivelare la sua condizione perché venerdì è stato il giorno in cui i loro figli hanno iniziato le vacanze scolastiche di Pasqua. “Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento. Ma, cosa più importante, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene”, ha detto nel videomessaggio.

Kate non ha detto che tipo di cancro le era stato diagnosticato. La chemioterapia preventiva viene spesso utilizzata dopo l’intervento chirurgico come terapia “adiuvante”, per ridurre le possibilità di recidiva del cancro, ha detto alla Cnn la dottoressa Karen Knudsen, amministratore delegato dell’American Cancer Society.