Un provvedimento stringente che fornisce un importante segnale. E che ribadisce la presenza forte delle Istituzioni. Il Questore della Provincia di Benevento ha disposto, con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza la sospensione della licenza, con conseguente chiusura per quindici giorni, di una discoteca nella Valle Caudina. Il locale, infatti, come viene spiegato nella nota diramata dalla questura beneventana, è stato teatro di una violenta aggressione ai danni di un giovane da parte di un gruppo di altri partecipanti ad un evento in corso nella serata dello scorso 15 marzo.

