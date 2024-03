Fino a una settimana fa, la possibilità di concludere il campionato davanti a tutti veniva contemplata solo per via del conforto della matematica: agganciare la Juve Stabia per il Benevento era un pensiero che apparteneva più al periodo ipotetico dell’irrealtà che a una concreta opportunità. La storia, però, oltre a essere ricca di agganci mancati, lo è anche di inseguimenti riusciti ed è a tale categoria che la Strega vuole iscriversi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia