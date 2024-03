Ucraina: Meloni, ‘Italia fa tutto quello che può, costruire pace e difendere rispetto regole’

Bruxelles, 22 mar. (Adnkronos) – Sul sostegno all’Ucraina e sulla soluzione del conflitto con la Russia “stiamo continuando a compiere tutti gli sforzi possibili”, assicura Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo di Bruxelles. In ogni Consiglio europeo “si fanno dei passi in avanti e anche l’Italia sta facendo tutto quello che può. Noi – rimarca la presidente del Consiglio – siamo molto convinti di quello che stiamo facendo per costruire la pace e per difendere il rispetto delle regole, senza il quale purtroppo nessuno sarebbe più al sicuro”.