Europee: Lupi (Nm), ‘nostro obiettivo è rafforzare popolari e Von der Leyen’

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “La prossima legislatura europea sarà fondamentale per il futuro dell’Unione e dei singoli stati, per questo le prossime elezioni europee saranno particolarmente importanti: il nostro obiettivo è rafforzare l’area rappresentata dalla famiglia popolare e sostenere la candidatura di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione. Oggi l’Italia è più forte in Europa e sta tornando protagonista della politica euro-mediterranea; dobbiamo dare continuità a questo percorso e riformare l’Unione Europea, rendere più efficienti i meccanismi decisionali, rafforzare la difesa comune e gli asset economici strategici e contenere le pulsioni disgregatrici dei populisti euroscettici. Nel mondo multipolare l’Ue deve far sentire la propria voce”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.