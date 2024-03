Tragico schianto sulla Fondovalle Isclero, perde la vita un 61enne

La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata raccapricciante. Dramma lungo la Fondovalle Isclero e, in particolare, lungo la sezione di essa compresa tra gli svincoli di Dugenta e di Sant’Agata de’ Goti. Poco dopo le ore 13, in particolare, una Jeep Compass che viaggiava in direzione Telese Terme è entrata in collisione frontale con uno “Scania” che, invece, procedeva nel senso opposto e, quindi, verso Maddaloni-Caserta.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia