Stavolta la poltrona di Giuseppe Sauchella sembra seriamente a rischio. Per la verità, la presidenza di Sannio Europa, che l’avvocato di Torrecuso si ritrova ad occupare da cinque anni, è da sempre traballante, ma oggi lo è più che mai. Il presidente della Provincia Nino Lombardi, secondo fonti accreditate, gli avrebbe già fatto sapere di essere intenzionato a revocarlo. Le motivazioni? Per ora non sono chiare ma, sembra che ad accelerare il divorzio sia stato un pranzo consumato da Sauchella con il candidato della Lega Luigi Barone in un noto ristorante di Ponte.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia