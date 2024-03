Sanità, De Camillis (Gsk Italia): “Per nuovo Ssn puntare su prevenzione e Ia”

Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) – “Partiamo da un dato: le risorse” per la sanità pubblica “non sono infinite, quindi bisogna usarle con efficacia anche magari utilizzando le nuove tecnologie, sistemi come l’intelligenza artificiale, cercare di ridurre la distanza tra le Regioni. La prevenzione deve giocare un ruolo decisivo da ‘star’ nel nuovo sistema sanitario, perché questo ci consente di mantenere un Ssn sostenibile e universale. Aggiungo che occorre puntare sulla prevenzione 2.0, implementare il Piano nazionale vaccinale” perché “vaccinare gli adulti significa risparmiare risorse che possono essere così destinate ad aree in cui c’è ancora molto da fare, come per esempio l’area oncologica”. Lo ha detto Sabrina De Camillis, Head Government Affair & Communication Gsk Italia, a Roma a margine dell’evento Adnkronos Q&A ‘Salute e sanità, una sfida condivisa’.