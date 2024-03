E’ stato sottoscritto il protocollo per la costituzione della Sezione territoriale della Rete del lavoro agricolo di qualità, promosso dalla Direzione provinciale dell’Inos presso il salone di rappresentanza della Prefettura di Benevento.

La Rete del lavoro agricolo di qualità, a livello nazionale, ricomprende tutte le imprese agricole, come definite dall’art. 2135 c.c., che soddisfano determinati requisiti, quali, tra gli altri, non aver riportato condanne o sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale nonché in materie di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, essere in regola con il versamento dei contributi e applicare il Contratto collettivo nazionale lavoro.

