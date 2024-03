Monza: forzano box auto e portano via oggetti e una bicicletta, 2 arresti e una denuncia

Milano, 21 mar. (Adnkronos) – Tre ragazzi minorenni sono stati sorpresi dalla polizia mentre stavano portando via una bicicletta e altri oggetti da alcuni box auto. E’ accaduto la notte del 19 marzo scorso, a Monza.

Poco dopo le 2.30 del mattino, agenti della squadra volanti della Questura di Monza e della Brianza sono intervenuti in via Donizetti a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa da parte di un cittadino che aveva visto i tre mentre scavalcavano il cancello di uno stabile passandosi una bicicletta. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno intercettato i ragazzi, due 17enni e un 15enne, tutti di origine egiziana. Alla loro vista, uno dei tre ha estratto un coltello da una tasca dei pantaloni, gettandolo in un’aiuola; un altro dei ragazzi, nel tentativo di emulare il compagno, è stato bloccato dagli agenti che addosso gli hanno trovato un coltellino di piccole dimensioni.

Il più piccolo dei tre ha spiegato che il gruppo aveva commesso alcuni furti nei box di uno stabile in via Donizetti e di un altro stabile in via Clementi, consegnando quanto rubato. Il proprietario di uno dei box di via Clementi, contattato dalla polizia, ha denunciato l’ammanco di una bicicletta e di sei pietre minerarie comuni, tutto trovato in possesso dei giovani che sono stati portati in questura. Dagli accertamenti è emerso che i due 17enni hanno precedenti per rapina e uno di questi era in affidamento in prova ai servizi sociali presso una comunità della provincia di Brescia, dalla quale si era allontanato lo scorso novembre. Entrambi sono stati arrestati e trasferiti al carcere Beccaria di Milano. Per il 15enne, invece, è scattata una denuncia in stato di libertà.