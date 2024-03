Marino (Unindustria): “Su tariffario ha prevalso buonsenso, bene Rocca”

Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute) – “Ha prevalso il buonsenso. Ringrazio il presidente Rocca per il suo intervento alla manifestazione odierna, in cui ha dimostrato grande solidarietà al settore che rappresentiamo, annunciando l’accordo concertato con il ministro Schillaci per il rinvio dell’applicazione del nuovo nomenclatore sanitario al fine di riaprire il tavolo tecnico per la revisione delle tariffe”. Queste le parole di Luca Marino, vicepresidente della sezione sanità di Unindustria, a margine dell’incontro nazionale delle categorie ambulatoriali e poliambulatoriali al Teatro Brancaccio a Roma.

“Siamo estremamente soddisfatti della buona riuscita di questo evento che ha portato a Roma 800 persone da tutto il territorio nazionale ed ha unito tutte le associazioni di categoria intorno allo stesso obiettivo”, conclude.