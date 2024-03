Dl elezioni: Benigni (Fi), ‘garantiamo a giovani partecipazione a vita politica e democratica’

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Con il via libera definitivo al decreto elezioni abbiamo raggiunto un risultato di cui andiamo particolarmente fieri: dare agli studenti fuorisede la possibilità di votare alle prossime elezioni europee, anche se si trovano in una città diversa dal proprio comune di residenza”. Così in una nota Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile.

“Garantendo il pieno coinvolgimento anche dei più giovani alla vita politica e democratica del Paese – prosegue – ancora una volta abbiamo dimostrato di essere vicini ai problemi dei cittadini, di saperne cogliere le necessità e di essere in grado di dare risposte concrete. Il voto è un diritto fondamentale e quindi deve essere garantito a tutti: il prossimo passo sarà dare la possibilità di votare anche a chi si trova in un altro comune o regione per lavoro o per motivi di salute, in tutte le competizioni elettorali”, conclude.