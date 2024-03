Prudente ma ottimista. “Posso garantire che tutti, alunni e bimbi delle scuole dell’Infanzia, inizieranno l’anno scolastico nei plessi di appartenenza”.

Faranno eccezione, è ovvio, gli scolari della “Torre”, che saranno distribuiti tra i plessi di Pacevecchia, Capodimonte e nell’ex convento degli Scolopi in via Bartolomeo Camerario. Sempre che queste ultime due sedi siano liberate per tempo dagli occupanti attuali, ivi sistemati provvisoriamente.

