Non vuole porsi limiti, il Benevento. Sebbene i margini per azzerare il ritardo dal primo posto siano ridotti, la truppa di Auteri vuole provare a strappare alla Juve Stabia quel primato che tiene saldamente nelle mani praticamente sin dall’inizio del campionato.

Punta a ottenere il massimo, la Strega: sei vittorie in altrettante partite è l’obiettivo fissato da Ciciretti e compagni che però non hanno intenzione di farsi distrarre dall’avvicinarsi dello scontro diretto del prossimo 8 aprile. In un momento decisivo come questo ogni errore può vanificare quanto di buono è stato fatto finora e siccome nel finale le insidie si moltiplicano, è sempre meglio rivolgere tutta l’attenzione al prossimo impegno di campionato.

