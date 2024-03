Avrebbe approfittato dello stato di salute mentale di un anziano per fargli redigere un testamento sotto dettatura e appropriarsi così di beni mobili e immobili per un valore superiore ai due milioni di euro. Per questo motivo, nei confronti di un 61enne di San Giorgio del Sannio (B.C. le sue iniziali) è scattato un sequestro di beni immobili, mobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari a 2.234.545,31 euro.

