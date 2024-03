“Siamo in attesa che la Regione definisca gli ultimi adempimenti per indire la gara con la quale individuare il soggetto privato. Anzi, pare che l’Avvocatura regionale abbia già espresso parere favorevole, insomma, siamo a buon punto. Ciò significa che, pubblicata la gara, ormai si va avanti e basta”. Pompilio Forgione non è preoccupato dagli esiti del consiglio comunale di Benevento fissato ieri per l’8 aprile: fra i 6 argomenti all’ordine del giorno, figura anche la richiesta inoltrata dalle opposizioni, finalizzata all’annullamento in autotutela della delibera n. 67/2023, relativa al servizio idrico integrato dell’ambito distrettuale sannita – adesione al deliberato Eic 69/2022 ed approvazione statuto società mista “Sannio Acque s.r.l.”, che confermava ed integrava la deliberazione n° 1 del 31 gennaio. Atto approvato a luglio dal consesso civico, dopo che erano decorsi i 60 giorni necessari a far scattare il silenzio-assenso in merito ad un’analoga delibera adottata dal consiglio di Solopaca.

