Sanità, Bianco (Ambrosetti): “Nostro report capovolge la prospettiva di sostenibilità”

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) – “Il position paper sul binomio salute e sostenibilità che abbiamo presentato oggi al Senato – su iniziativa promossa dal senatore Liris e realizzata insieme a Ucb – è un punto di svolta fondamentale perché, per la prima volta, si parla di un concetto diverso di sostenibilità, c’è un nuovo paradigma. Quando sentiamo parlare di sostenibilità e di salute, intendiamo sempre sostenibilità economico-finanziaria, spesa, mancanze di risorse. Oggi abbiamo capovolto la prospettiva. Abbiamo parlato invece di sostenibilità in 3 dimensioni: non è solo quella economica ma è anche quella ambientale e, soprattutto, quella sociale. E quella economica l’abbiamo definita a partire dal valore, quindi non dalla spesa, o dal costo, ma dal valore”. Così Daniela Bianco, partner e responsabile Area Healthcare The European House Ambrosetti commenta all’Adnkronos Salute il paper presentato oggi in Senato in occasione dell’evento ‘Salute e sostenibilità, un binomio strategico per il sistema Paese’.

“In questa visione di sostenibilità – continua Bianco – quando parliamo di salute, nel modello che abbiamo costruito all’interno del position paper, non ci sono solo gli attori del Servizio sanitario nazionale, dell’ecosistema della sanità, ma ci sono anche gli attori del mondo della finanza, le comunità locali, i cittadini, le industrie: tutte le componenti che hanno a che fare con ‘la ruota’ che è all’interno del position paper” e che invita a “lavorare su queste dimensioni dell’ambiente, del sistema di governance, dell’ecosistema della salute e quindi, anche sulla ricerca, l’innovazione e sulla ‘mission oriented’. Questo è il punto principale di questo paper che vuole essere un punto di inizio, non certo un punto di arrivo, su cui riflettere”. L’invito è di “lavorare insieme alle Istituzioni, alle comunità locali, i cittadini, a tutte le imprese, a tutte le aziende che lavorano sulla sostenibilità – conclude l’esperta – su questo concetto di sostenibilità e diffonderla all’interno del sistema Paese”.